Ventimiglia. A causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Imperia gli impianti sportivi di Peglia sono stati invasi dalle acque del Roja.

Rinviato perciò, a data da destinarsi, il derby con il Camporosso in programma domani al ‘Morel’.

Non potrà scendere in campo nemmeno la juniores, il cui debutto in campionato era previsto ad Albenga, visto che l’acqua ha inondato anche uffici e lavanderia, per cui non è possibile al momento recuperare le divise di gioco.