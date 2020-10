Maltempo, Monaco apre centro di accoglienza per pendolari

Monaco apre un centro di accoglienza d’urgenza al Grimaldi Forum per tutti i pendolari che non hanno potuto lasciare il Principato con i mezzi pubblici. Una soluzione alternativa decisa dal ministro dell’Interno per aiutare chi non è potuto tornare a casa il venerdì sera.

In mancanza di treni e autobus che potessero riportare a casa i pendolari si è pensato di realizzare un centro di accoglienza d’urgenza nello spazio Ravel del Grimaldi Forum per accogliere chi avesse bisogno di un luogo in cui passare la notte.