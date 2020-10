Imperia. Numerosi i danni causati dal maltempo che si sta abbattendo sulla provincia di Imperia: fiumi ingrossati, alberi spezzati e strade allagate.

Nel tardo pomeriggio, è stata aperta la diga di Casterino in Francia: l’ondata di piena del Roja a Olivetta San Michele

A causa delle forti piogge a Imperia si sono allagate le strade nei pressi dell’ospedale. Una forte mareggiata inoltre ha colpito la costa imperiese.

E’ stata chiusa l’Incompiuta a Diano Marina per tutto il weekend.

Il forte vento ha invece spezzato un albero in via Trossarelli e uno in via Vittorio Veneto a Ventimiglia. Pericolanti bouganville lungo l’Aurelia, prima della frontiera, dove una pianta è precipitata sulla carreggiata.

La mareggiata che si sta abbattendo sulle coste di Mentone ha causato la chiusura della frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia.

A Bordighera è stata decisa la chiusura totale della passeggiata mare e del porto.

Danni e disagi anche nell’entroterra, parcheggio e strada chiusi intorno al fiume Nervia a Dolceacqua, alberi caduti a Pigna.