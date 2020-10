Maltempo in Liguria, Rixi (Lega): «Governo disponga subito lo stato di emergenza»

Genova. «Il governo disponga subito lo stato di emergenza come richiesto dai governatori e dai sindaci che in queste ore stanno fronteggiando le conseguenze devastanti sui territori dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta con violenza sulla Liguria e sul Piemonte.

Occorre una celere conta dei danni perché si provveda a un ristoro per privati e aziende in tempi accettabili: vista la situazione economica già difficile, non si mettano in ulteriore difficoltà le attività economiche. Sulla viabilità auspico interventi veloci di ripristino perché all’isolamento già cronico dell’estremo Ponente ligure non si aggiungano ulteriori deficit che penalizzino l’entroterra.

Mi sentirò con il governatore Toti, che oggi sarà a Ventimiglia, per dare il pieno appoggio a livello parlamentare del nostro gruppo per mettere in campo ogni iniziativa che serva al pieno ritorno alla normalità nel minore tempo possibile».

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale dipartimento Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.