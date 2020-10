Maltempo in Liguria, Di Muro (Lega): «Accelerare iter Pdl su recupero legname»

Ventimiglia. «Alla luce dei recenti eventi alluvionali, che hanno coinvolto anche la Liguria, sarebbe auspicabile un’accelerazione dell’iter per l’approvazione della nostra proposta di legge, a prima firma della collega Andreuzza, per la classificazione come biomasse – e non più rifiuti – del materiale legnoso portato sulle nostre spiagge dalle mareggiate o depositato nei greti dei fiumi da cause naturali.

La pdl, presentata dalla Lega e già depositata alla Camera, per la prima volta interviene per sanare il problema dello smaltimento di materiale legnoso naturale, arbusti, piante che si depositano sulle sponde di rivi, torrenti, fiumi e sulle spiagge, comportando costi esorbitanti di smaltimento a carico dei Comuni o dei concessionari delle spiagge.

Dopo gli eventi calamitosi dello scorso 3 ottobre, abbiamo visto greti di torrenti e i litorali della Liguria, da Ponente a Levante, letteralmente invasi da materiale ligneo che, una volta approvata la nostra proposta di legge, potrebbe trasformarsi da onere a risorsa per produrre energia pulita. Diventando biomassa, ci sarebbe la possibilità di riutilizzo con un considerevole risparmio di costi di gestione per i Comuni. Vista l’importanza di questo provvedimento e con l’approssimarsi del periodo invernale con possibili e ulteriori mareggiate, auspichiamo che la pdl venga calendarizzata in Parlamento quanto prima». Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.