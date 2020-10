Maltempo, Forza Italia: «Dopo Ventimiglia il Governo si ricordi anche del Tigullio»

Genova. «Forza Italia ha chiesto e ottenuto risposte immediate per i comuni della provincia di Imperia colpiti dall’alluvione di ottobre. Le agevolazioni del superbonus per le aree terremotate sono state allargate col Dl Agosto anche alle zone martoriate dal maltempo il 2-3 ottobre nel Ponente ligure.

Lo stesso intervento va riservato anche per le zone del Tigullio interessate nelle stesse ore da una violenta mareggiata che ha provocato ingenti danni. Forza Italia chiede quindi di inserire anche il Tigullio per le agevolazioni previste, un modo per venire incontro ai sindaci sugli ingenti danni subiti a causa delle mareggiate».

Lo scrivono in una nota i deputati azzurri Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.