Maltempo devastante, 50 vigili del fuoco da Emilia, Liguria e Toscana in aiuto dei colleghi imperiesi

Imperia. Non sono rimasti soli i vigili del fuoco imperiesi, nei drammatici giorni dopo la “tempesta perfetta” che si è abbattuta sul ponente ligure.

Ad affiancare gli uomini del Comando provinciale e dei distaccamenti cittadini, in molteplici tipologie di interventi, nel loro impegno per riportare, per quanto possibile, la situazione alla normalità, sono arrivati molti colleghi dai vari Comandi liguri e da fuori regione.

Hanno operato nelle nostre zone gli uomini del 115 di Genova e Savona. Dall’Emilia Romagna sono intervenute squadre da Piacenza e Parma, per la Toscana si sono mobilitati vigili del fuoco da Pisa e Massa.

Ogni Comando citato ha fornito 8 elementi ciascuno, per un totale di quasi 50 pompieri coinvolti. Gli uomini da fuori sono tutti specializzati nel soccorso alpino e fluviale, nonché nella guida di mezzi da lavoro, quali, ad esempio, ruspe e caterpillar.

Ad oggi sono rientrati ai rispettivi Comandi tutti gli operatori da fuori regione, rimangono nel capoluogo quelli savonesi e genovesi.