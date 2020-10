Maltempo, allagamenti e alberi pericolanti: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Imperia. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo. Nell’arco della notte si sono registrati diversi problemi legati alle forti piogge che si sono abbattute sulla provincia. A partire dal Golfo Dianese, dove nella serata di ieri i pompieri sono intervenuti per aiutare due automobilisti rimasti bloccati, a causa dell’acqua alta, nel sottopasso che porta all’autostrada di San Bartolomeo al Mare.

A Imperia, invece, in zona Dove, un albero è crollato. Numerosi anche gli interventi per cantine e locali interrati allagati dall’acqua. Si segnalano anche piccoli smottamenti, tra cui uno in corso Roosevelt, nei pressi del palazzo comunale.

Il rischio maggiore, al momento, è dato dal rischio di esondazione dei guadi sul versante Dianese.