Maltempo, allagamenti a Costa d’Oneglia: le strade diventano fiumi

Imperia. Strade che diventano fiumi. Fango e acqua che trascinano via tutto e asfalto che si sgretola. Sono i danni delle piogge intense che si sono rovesciate sull’Imperiese in queste ore. Nei video, girati in località Costa d’Oneglia a Imperia, si vede la difficoltà degli automobilisti che si sono trovati a guidare su strade trasformate in fiumi d’acqua.

Stando a quanto previsto dagli esperti, la situazione dovrebbe peggiorare nel pomeriggio. Il consiglio è dunque quello di uscire di casa il meno possibile.