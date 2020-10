Ventimiglia. Un grosso platano è crollato nel pomeriggio in via Vittorio Veneto, nei pressi del palazzo comunale di Ventimiglia, travolgendo tre auto in sosta nei parcheggi sottostanti. La chioma dell’albero ha completamente distrutto una Smart, senza fortunatamente causare feriti.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la polizia locale e la Protezione Civile.