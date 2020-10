Ventimiglia. Il fiume Roja è esondato nei pressi della passarella Squarciafichi.

Al momento la fuoriuscita di acqua non è stata copiosa e non ha causato danni e disagi, ma le piogge sono in forte aumento. La situazione è limitata e ad ora non presta particolari preoccupazioni, ma l’attenzione è altissima.

Le forze dell’ordine presidiano l’area e allontano automobilisti e passanti.