Maltempo a Pieve di Teco, annullato il concerto dedicato alle vittime del Covid-19

Pieve di Teco. In data venerdì 16 ottobre, la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note libere” diretta dal Maestro Marco Orazio Vallone, avrebbe dovuto dare luogo, nella Collegiata San Giovanni Battista di Pieve di Teco, ad un concerto in suffragio delle vittime del Covid, legata ad una raccolta fondi interamente devoluta alla Croce Rossa – Sezione di Pieve di Teco ed alla Croce Bianca – Sezione di Pornassio.

Purtroppo, la Valle Arroscia, ancora una volta, ha dovuto subire le conseguenze di un’ennesima alluvione e si trova in ginocchio per la devastazione che la recente tempesta ha lasciato dietro di sé: strade interrotte, ponti crollati, abitazioni scoperchiate, erogazione a singhiozzo di acqua e gas domestici.

Per queste ragioni, nel pieno e doveroso rispetto delle attuali e contingenti priorità della Valle Arroscia, in segno di vicinanza alla popolazione colpita, l’organizzazione ha deciso di rinviare il Concerto in Suffragio delle vittime del Covid a data da destinarsi.

Rimane invece confermata la data del 10 ottobre a Imperia.