Luoghi del Cuore Fai, a Sanremo prende il via la raccolta voti per sostenere la Ferrovia delle Meraviglie

Sanremo. Sabato 10 ottobre, presso la ex edicola di Corso Matteotti di fronte al Cinema Centrale, sarà possibile votare e sostenere il luogo del Cuore FAI la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo – Ventimiglia – Nizza.

In questo momento di difficoltà dovuto alle gravi interruzione dei collegamenti tra la Liguria, il Piemonte e la Francia, causati dai recenti eventi atmosferici, sostenere questa iniziativa del FAI diventa ancora più importante.

La rete di Impresa Sanremo On, è al fianco dei volontari e del comitato Amici del Treno delle Meraviglie impegnati nella raccolta di voti, che sarà attiva nella giornata di sabato 10 dalle 10:30 alle 18:30.

Anche il Comune di Sanremo, con l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, non ha fatto mancare il proprio sostegno, mettendo a disposizione il locale ex edicola, ritenendo «l’iniziativa di valorizzazione delle Ferrovia delle Meraviglie molto importante, sia dal punto di vista culturale che strutturale, considerato anche il momento di difficoltà con i collegamenti verso il Piemonte e la Francia».

La ferrovia delle Meraviglie risulta al momento al secondo posto per voti nazionali dei luoghi del cuore Fai, quindi è importante fare ancora uno sforzo e dare il proprio contributo per la valorizzazione e la fruibilità di un opera inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo, ma che oggi rischiamo di perderne il profondo valore.

Oltre 100 chilometri di emozioni durante i quali scorrono dal finestrino la pianura piemontese, le coste della Liguria di ponente e della Costa Azzurra francese, i parchi naturali delle Alpi Marittime e del Mercantour. Una testimonianza del genio e dell’intraprendenza dell’uomo: in meno di cinquanta chilometri in linea d’aria supera un dislivello di mille metri, in un territorio affascinante ma straordinariamente impervio.

Nonostante la sua spettacolarità e l’utilità per tutte le persone che ne usufruiscono, dagli anni ’80 la linea ferroviaria non è mai stata sufficientemente valorizzata e sostenuta. Malgrado i considerevoli investimenti per la sua messa in sicurezza è poi mancata una vera e propria politica di rilancio che ha portato ad un inevitabile declino con una drastica riduzione delle corse (attualmente 2 al giorno) e un’incombente minaccia di chiusura, acuita dalla doppia gestione italiana/francese.

Se non l’hai ancora fatto, puoi votare anche online a questo link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie

La locandina: Fai Locandina Punto di raccolta