Lunedì a Molini di Triora i funerali dei due operai morti a Bajardo, proclamato il lutto cittadino

Molini di Triora. Avranno luogo alle 15 di lunedì 12 ottobre, presso il campo sportivo di Molini di Triora, i funerali di Maurizio Moraldo e Marco Lanteri: i due operai che hanno perso la vita nel pomeriggio del 5 ottobre scorso mentre stavano rimuovendo i detriti lasciati dall’ondata di maltempo sulla strada provinciale che da Bajardo conduce in frazione Vignai. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità della valle Argentina, dove i due cugini, di 42 e 47 anni, abitavano da sempre.

Il sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso ha proclamato il lutto cittadino. «L’amministrazione comunale – è scritto nell’ordinanza di proclamazione del lutto – facendosi interprete del sentimento dell’intera comunità cittadina, rimasta profondamente colpita ed indignata da questo drammatico evento, ha inteso manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio dell’intera cittadinanza, stringendosi intorno al dolore dei figli e delle famiglie». Lunedì, per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali, sugli edifici pubblici le bandiere saranno a mezz’asta.

I titolari di attività commerciali sono invitati ad abbassare le serrande in segno di lutto.