L’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia in diretta Facebook pro raccolte fondi

Ventimiglia. Sabato 10 ottobre alle 15,30 l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia farà una breve diretta Facebook per sostenere le varie raccolte fondi.

Il Maestro e Presidente Franco Cocco «Ha deciso, dopo aver visto i disastri della nostra amata città di dare il proprio contributo con l’esecuzione di alcuni brani Ventemigliusi dedicati a tutti coloro che hanno subito danni e a coloro che si sono adoperati per dare una mano –si legge in una nota stampa, che prosegue – Il Maestro invita tutti coloro che hanno la possibilità, di Ventimiglia e non, ad aiutare tutti i commercianti, le associazioni, e il Comune con un piccolo/grande gesto. Come possono farlo? Semplicemente Donando attraverso le varie raccolte fondi che sono state organizzate presso il nostro comune come la Raccolta fondi ufficiale del Comune di Ventimiglia “In prima linea” o la raccolta fondi realizzata dall’Assaciazione Ventimiglia Viva “aiutiAMO Ventimiglia».

Inoltre, il Rotaract club di Sanremo in collaborazione con il Circolo della Castagnola hanno organizzato, presso i giardini di Latte, sabato 10 ottobre alle ore 10 una raccolta fondi con degustazione.

Raccolta Fondi “In Prima Linea”: IBAN: IT37N0617549110000002133290. Intestatario: COMUNE DI VENTIMIGLIA

Raccolta Fondi “AiutiAMO Ventimiglia”: IBAN: IT70N0311149110000000000668. Intestatario: VENTIMIGLIA VIVA

Per una donazione più veloce con Carta di credito si possono trovare le due raccolte fondi sul sito www.gofundme.com