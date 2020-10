Imperia. L’Imperia nella prima partita aperta al pubblico, 348 gli spettatori ammessi, si riscatta e batte 2 a 0 il Sestri Levante, dopo un inizio difficile di campionato.

Primo tempo opaco, nella ripresa i nerazzurri di Alessandro Lupo si sono scatenati mettendo le corde agli ospiti che hanno finito la partita in nove. Le reti all’ottavo del secondo tempo Gnecchi e al trentaduesimo Donaggio che in più occasioni ha sfiorato il tris. Nel finale clamorosa traversa da parte della squadra ospite.

LA CRONACA

3’ cross pericoloso di El Khayari dalla sinistra. In centro non c’è nessuno.

14’ lancio in profondità: Succimarra anticipa El Khayari in presa alta.

17’ El Khayari, con un altro cross velenoso, mette una palla interessante ma la corsa della sfera termina sul fondo

27’ Imperia vicinissima al gol con De Bode: Giglio, dal fondo, mette un cioccolatino per il difensore che sfiora il palo con una incornata

31’ Sestri prova a colpire in contropiede: il tiro di Buso viene ribattuto da DeBode

32’ ancora De Bode monumentale: cross di Cirrincione ma lo stopper libera l’area piccola

41’ gran lavoro di Capra a centrocampo , il suo fendente arriva ad El Khayari che però manca la giocata. Nerazzurri in forte pressing sulla linea mediana.

42’ El Khayari sottoporta manca il gol del vantaggio. Il suo colpo di testa termina a lato di poco.

44’ progressione da podista di Capra che slalomeggia fino ai 25 metri dove viene atterrato da Contipelli.

SECONDO TEMPO

50’ Tiro velleitario di Buffo. Dani blocca centralmente

51’ GOAL DELL’IMPERIA! Ripartenza fulminante con El Khayari che ‘imbuca’ per Gnecchi. Il suo diagonale non lascia scampo all’estremo difensore avversario

52’ Imperia vicina al raddoppio. Incursione di Capra sulla sinistra ma il portiere poi blocca il tiro

54’ Altro slalom di Capra che viene steso da Contipelli. L’arbitro estrae il secondo giallo: Sestri in 10 uomini.

60’ Capra imbecca Virga che scende sulla destra: il cross viene ribattuto dal centrale

71’ discesa di Giglio sulla sinistra. Cavalli interviene in maniera scomposta. L’arbitro estrae la seconda ammonizione per il difensore: Sestri in 9

73’ RADDOPPIO DELL’IMPERIA! Donaggio incorna sul cross perfetto di Sancinito.

80’ Donaggio sfiora il tris con un bel colpo di testa , su cross di Giglio.

86’ Gnecchi prova l’eurogol al volo, con il portiere fuori dai pali: la palla termina fuori di un nulla<

89’ Traversa clamorosa colpita dal Sestri con il colpo di testa, a colpo sicuro, di Croci

90+6’ termina la partita

IL TABELLINO

IMPERIA Trucco; Virga, De Bode, (77’ Fazio) Scannapieco; Travella, (66’ Malltezi) Gnecchi, Sancinito, Giglio cap., Malandrino; Capra (94’ Cassata), El Khayari (64’ Donaggio). All.: Lupo

SESTRI LEVANTE Succimarra, Cavalli, Grea, Pane, Contipelli, Selvatico (61’ Ferretti), Buffo, Chella, Croci, Buso (72’ Puricelli), Cirrincione (46’ Marianelli). All.: Ruvo

Arbitro: Morelli

Marcatori: Gnecchi 50’, Donaggio 73’ (I)

Ammoniti: Giglio, Scannapieco (I), Cavalli, Contipelli, Buso, Puricelli, Grea (S)

Espulsi: Contipelli (S) al 54’, Cavalli (S) al 71’ entrambi per doppia ammonizione

Note: minuti di recupero 2’ (1° Tempo) + 6’ (2° tempo)

«Non era semplice -ha detto a fine gara il tecnico neroazurro Alessandro Lupo – fare una prestazione di questo livello dopo 3 sconfitte consecutive. C’è stato tutto, unità di intenti, belle trame. Probabilmente abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo fatto sul campo».

(Foto e interviste di Cristian Flammia)