L’Imperia in ritiro a MontJovey prepara la sfida con il Pont Donnaz

Serie D. Da ieri pomeriggio l’Imperia calcio è in ritiro a MontJovet (in provincia di Aosta) dove oggi verrà disputata la sesta giornata di campionato contro il Pont Donnaz. In mattinata, i nerazzurri hanno visitato l’impianto dopo aver effettuato il risveglio muscolare.

La società ha accordato il ritiro affinché la squadra possa prepararsi in maniera ottimale e dare il meglio in partita, predisponendo la trasferta nei dettagli.