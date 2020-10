L’Imperia battuto dal Pont Donnaz, 1 a 0 in casa dei valdostani. Lupo: “Un vero peccato”

Serie D. Rientrano a casa sconfitti e delusi i bianco neri di mister Lupo in trasferta a Pont Donnaz (Valle d’Aosta) dove l’Imperia è andata in ritiro per cercare i tre punti nella sfida che si è disputata questo pomeriggio.

Una partita che ha lasciato l’amaro in bocca e che così è stata commentata dal tecnico al termine della partita: ”Ci è mancata la cattiveria davanti: negli ultimi 20-30 metri non abbiamo trovato l’ultimo passaggio o la conclusione per arrivare al gol. Quando andiamo sotto nel punteggio, poi, non riusciamo a reagire. Ho avuto buone risposte dalla difesa a 4, dato che abbiamo subito soltanto un cross in area e un contropiede da una squadra che ha 10 punti più di noi in classifica. Ho visto qualche mio giocatore sotto tono rispetto a domenica scorsa, unita alla mancanza di cattiveria, abbiamo pagato. Peccato perché c’erano le condizioni per fare punti.”

PDHAE-IMPERIA: PRIMO TEMPO

14:33 – Comincia la partita!

8’ tiro alto di Sancinito dopo una buona trama al limite dell’area avversaria

18’ punizione di Sancinito, Travella di testa non angola e il portiere blocca

22’ padroni di casa pericolosi con due crossi insidiosi – consecutivi – che non trovano pronti gli attaccanti

24’ azione confusa del Pont Donnaz, la palla arriva tra i piedi di Masini che incrocia e manda fuori di poco

27’ GOL PDHAE! Pont Donnaz aumenta la pressione offensiva e sblocca la partita con un colpo di testa ravvicinato di Varvelli

28’ ancora padroni di casa in avanti ma la conclusione di Masini termina fuori

31’ l’Imperia si riaffaccia in avanti. L’azione manovrata dei nerazzurri porta Giglio al tiro ma la sfera viene prima deviata da un difensore poi bloccata dal portiere

43’ Miracolo di Dani che, in uscita bassa, ferma il tiro di Lauria trovatosi a tu per tu. Pont Donnaz vicina al raddoppio

45’ +2’ fine primo tempo

PDHAE-IMPERIA: SECONDO TEMPO

47’ Occasionissima per l’Imperia: Sancinito, leggermente decentrato, prova un tiro cross a spiovere che però non trova la porta e nemmeno Donaggio sul secondo palo

50’ Donaggio, al limite dell’area, è caparbio a recuperare palla. La conclusione successiva però non è molto angolata ed il portiere para con qualche difficoltà

57’ bel cross del neo entrato El Khayari dalla sinistra, Capra stacca in area da solo ma la palla sfiora il palo

71’ Capra imbuca per Sassari che si accentra ma il suo sinistro è debole e viene parato da Vinci. Imperia ancora in attacco.

88’ azione manovrata dell’Imperia, la palla finisce a Malltezi che è in centro all’area: il tiro scheggia la traversa

90’+4’ nonostante gli attacchi finali, l’arbitro fischia la fine e Pont Donnaz-Imperia 1-0

PONT DONNAZ-IMPERIA: LE DICHIARAZIONI DI LUPO