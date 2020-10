Imperia. L’Imperia di Alessandro Lupo scaccia la paura e batte il Chieri grazie alla rete messa a segno alla fine del primo tempo da Edo Capra su calcio concesso dal direttore di gara Recchia di Brindisi per un fallo di mano di Conrotto.

Nella ripresa i neroazzurri hanno mantenuto il vantaggio nonostante un finale incandescente: il Chieri, infatti nei minuti finali ha reclamato un calcio di rigore ed è stato espulso per un brutto fallo il numero 18 Sessa. Allontanato dal campo anche mister Lupo.

La gara si è disputata a porte chiuse ed è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società. Gli Ultras hanno sostenuto dall’esterno la squadra esponendo due striscioni a ricordo del compianto Antonio Vullo, ex allenatore delle giovanili neroazzurre scomparso in settimana e per le vittime dell‘attentato di Nizza.

(Foto e video Cristian Flammia)