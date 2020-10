Limone, informazioni utili per raggiungere le seconde case

Limone. I proprietari di “seconde case” che vogliano verificare eventuali danni alle abitazioni, possono raggiungere il comune di Limone Piemonte esclusivamente con il treno. Inoltre, è necessario che, preventivamente, verifichino l’agibilità dell’edificio chiedendo all’amministratore di condominio o all’ufficio tecnico comunale.

Per chi avesse necessità di raggiungere Limone per lavori edili urgenti, potrà fare richiesta di accesso compilando un apposito modulo scaricabile sul sito www.comunelimonepiemonte.it. Nel documento bisognerà indicare i propri dati e la tipologia di lavori da effettuare. Il modulo andrà poi inviato via email all’indirizzo poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it o via pec all’indirizzo comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it.

Sarà cura dell’ufficio di polizia locale e del sindaco valutare la richiesta in base all’effettiva urgenza delle opere e rilasciare ai richiedenti l’autorizzazione di accesso.

Le indicazioni sulla viabilità restano inalterate rispetto a ieri. Il tratto della SS 20 dal km 103+100 al km 103+400 (all’altezza del condominio Rivalta) ancora oggi resta aperto e transitabile da mezzi di soccorso e popolazione residente a senso unico alternato con servizio di movieri. Sconsigliato il transito ai pedoni dato che ci sarà per tutta la giornata un notevole passaggio di mezzi d’opera al lavoro. Queste indicazioni resteranno valide fino a diversa comunicazione.

Il tratto di strada statale SS 20 colpito dalle frane all’altezza del Bar Zona Verde (compreso tra il km 102+100 fino al km 102+200) è accessibile a senso unico alternato regolato da semaforo.

Sulla SS 20, da e verso Limone, è consentita la circolazione a senso unico alternato regolato da due semafori sempre attivi con il presidio delle forze dell’ordine. Il passaggio è riservato ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione). Resta vietato il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari.

Per info e aggiornamenti su viabilità contattare il COC (Centro operativo Comunale) al 334 6939086, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.

Il modulo di richiesta di accesso a Limone Piemonte per lavori edili urgenti: Limone_Richiesta accesso per lavori edili urgenti