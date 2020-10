Legna sulle spiagge di Bordighera, il sindaco Ingenito autorizza i cittadini a raccoglierla fino al 20 novembre

Bordighera. Fino al 20 novembre i cittadini potranno raccogliere la legna sulle spiagge della Città delle Palme, portata in grande quantità dall’alluvione del 2 e 3 ottobre.

Il sindaco Vittorio Ingenito ha emesso un’ordinanza per lo smaltimento del legname depositato sul litorale dopo il violento evento meteorologico.

Le operazioni di raccolta potranno avvenire tutti i giorni dalle 7 alle 17, ad essere raccolto dovrà essere solo il materiale ligneo che dovrà essere impiegato per uso personale e non per fini di lucro, non potranno essere utilizzati mezzi meccanici, ma solo manuali come le carriole.