Le socie Fidapa B.P.W. Sanremo sostengono l’iniziativa promossa dalla Naturun Team Valle Argentina

Sanremo. Le socie della Fidapa B.P.W. Sanremo sostengono l’iniziativa promossa dalla Naturun Team Valle Argentina.

«Dopo l’alluvione del 3 ottobre che ha colpito i nostri territori abbiamo a lungo pensato come poterci muovere nel rispetto del nostro statuto e vari DPCM. La settimana scorsa tramite una nostra socia e accurata tesoriera, Martina Azzolino, abbiamo conosciuto questa iniziativa portata avanti dal Gruppo della Naturun» – afferma la presidente della sezione sanremese Chiara Mantini, che prosegue: «Domenica mattina in zone e momenti separati la nostra segretaria Elena Sparago con la figlia Cecilia ed io, ci siamo infilate le nostre scarpe da ginnastica e siamo andate a camminare/correre. Abbiamo iniziato a condividere il nostro percorso e l’iniziativa con le socie e ad incentivarle. A seguire il lunedì è stato il turno di Martina e della consigliera nonché segretaria esecutiva del distretto del nord ovest Raffaella Panizzi, che sono andate a correre e camminare. A ruota molte socie, alcune vicine, altre lontane si sono unite all’iniziativa.

L’obiettivo primario è sentirsi attive nell’aiutare la Valle Argentina, zona che molte di noi amano e in cui hanno ricordi preziosi. È anche uno degli obiettivi della Fidapa quello di incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti. Questa iniziativa inoltre va a toccare molti dei Goals dell’Agenda 2030 promossi a livello internazionale (Obiettivo 17 “partnership per gli obiettivi”, goal 14 “Flora e Fauna terrestre”, goal 13 “Lotta contro il cambiamento Climatico”, goal 6 “acqua potabile e servizi igienico sanitarie” …).

Ma c’è molto di più. Il camminare o correre è un’importante “medicina” per ognuna di noi soprattutto in questo periodo delicato, e se condiviso simbolicamente o fisicamente con un’amica Fidapina o una persona a noi cara lo è ancora di più».