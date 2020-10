Taggia. L’assessore Marco Scajola questo pomeriggio si è recato a Taggia per effettuare un sopralluogo sull’argine destro del torrente Argentina, crollato durante la notte, insieme al sindaco Mario Conio ed alcuni esponenti dell’amministrazione tabiese.

«Dopo un confronto con il sindaco Conio, la Regione interverrà per il ripristino e la messa in sicurezza dell’argine franato». Afferma Marco Scajola, che prosegue: «Un lavoro di squadra con l’amministrazione locale per affrontare l’emergenza con rapidità ed efficienza».