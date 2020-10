L’As Foce Sanremo dà il benvenuto a Cristiano Salerno, ex professionista di ciclismo

Sanremo. La società di atletica leggera As Foce Sanremo dà il benvenuto nella sua squadra a Cristiano Salerno. L’ex ciclista professionista fa il suo ingresso trionfale nell’atletica leggera con due splendide vittorie.

Dopo aver militato tra le più grandi squadre del ciclismo professionistico su strada come la Liquigas (team di Ivan Basso e di Vincenzo Nibali) e mountain bike come la Scott, Cristiano Salerno ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo dell’atletica leggera con la AS Foce Sanremo.

La storica società sanremese da sempre competitiva nelle categorie giovanili (fresca la notizia di 5 cadetti qualificati per i campionati italiani) torna competitiva anche nel settore assoluto. Da qualche anno infatti atleti come Denis Capillo, Daniele Carlini, Luca Olivero e Alessandro Castagnino si sono distinti nelle gare regionali, italiane e oltreconfine.

Cristiano che ha deciso da poco di cimentarsi nel podismo ha già dimostrato le sue qualità atletiche con due vittorie su percorsi duri e con avversari di livello. Dopo aver appena conquistato la Monesi-Redentore, stabilendo con il tempo di 44’04’’ il record di ascesa, si è imposto anche nella salita alla Madonna della Guardia presso Villanova d’Albenga. A contendere la vittoria Lorenzo Trincheri, podista imperiese noto per le sue prestazioni nelle gare in salita, e Savio Ghebrehanna, atleta genovese di spicco nelle gare di mezzofondo in pista e strada.

Questa domenica Cristiano sarà al via alla storica corsa del monte Faudo, giunta alla 50esima edizione, organizzata dal Club Imperia Marathon; una gara lunga 25 km, con un notevole dislivello e con un percorso misto asfalto/sterrato.