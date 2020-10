Imperia. Pur con grande difficoltà a causa delle recenti condizioni meteorologiche, i vertici di Elevation Club hanno dato inizio in questi giorni al programma di press-tour dedicato ai giornalisti di settore, sempre più interessati al connubio tra sport e turismo.

In collaborazione con l’agenzia InLiguria, l’ente dedicato alla promozione turistica della Regione, la direzione di Elevation Club si è infatti posta tra gli obiettivi da raggiungere al più presto, quello di rendere appetibile il Ponente Ligure come destinazione di livello internazionale per il turismo outdoor.

Da questa base di partenza è stata organizzata nei giorni scorsi la visita di un inviato tedesco di Radturen Magazine, rivista specializzata di cicloturismo. La Germania è di fatto uno dei paesi con il più alto numero di appassionati di turismo in bici, con un incidenza annua di oltre 12 miliardi di euro.

I cicloturisti, in genere, cercano solitamente standard e livelli di comfort medio-alti e tendono a scegliere strutture ricettive di qualità, dotate di servizi a loro dedicati. Un altro dato che emerge in modo particolare è quello relativo al cibo: i cicloturisti, e più in generale i turisti outdoor, preferiscono consumare prodotti preparati secondo le tradizioni locali, elemento che conferma ulteriormente il rispetto per l’ambiente e il desiderio di immergersi nella cultura locale.

Seguendo questi dati Elevation Club ha concepito un intenso press-tour durante il quale il giornalista tedesco ha potuto soggiornare in due strutture di diversa tipologia, entrambe attrezzate per ricevere i ciclisti: la prima sulle alture di Porto Maurizio e la seconda nei pressi del tiro a volo di Sanremo.

La posizione delle strutture è non a caso strategica rispetto alla versione promo-commerciale di questo tour, il quale sarà realmente lanciato dalla primavera del prossimo anno e che rappresenterà un collegamento tra il basso Piemonte e la Riviera Ligure.

Accolto da Giovanni Revello, il responsabile delle relazioni con i viticoltori e dopo un’escursione nell’entroterra imperiese per raccogliere materiale fotografico degli scorci più emozionanti, il corrispondente ha proseguito in direzione di Sanremo.

Qui ha potuto percorrere a bordo mare un tratto significativo della pista ciclabile, pedalando assieme agli accompagnatori selezionati da Elevation Club, appartenenti in questo caso all’ente sportivo Soft Bike, per poi salire attraverso il percorso della Milano-Sanremo verso il Poggio e raggiungere infine una vigna di Moscatello, incontrando i produttori impegnati nella vendemmia.

Le esperienze concentrate su Sanremo si inquadrano con le indicazioni espresse dal primo progetto presentato alla nascita del club pochi mesi fa, all’interno dunque della promozione outdoor del Comune.

Non solo sport quindi, ma anche contatto con la vita locale, attraverso una visita presso il mercato annonario ed i suoi prodotti certificati DECO, oltre a una degustazione di “Sardernaira” appena sfornata, per assaggiare davvero un pezzo di storia sanremasca.

Unicità ed autenticità sono infatti le condizioni che la direzione comunicazione e marketing sta seguendo per ogni progetto di questo nuovo Club di Prodotto, con l’impegno nel creare le condizioni favorevoli per una vera vacanza attiva, stimolata da un territorio che offre numerosissimi spunti attrattivi e caratterizzato da un grande potenziale “verde”.

Sempre in ambito di press-tour è ora in lavorazione una presentazione ai giornalisti dell’itinerario ciclistico “Prea Runda”, che unisce Sanremo al proprio entroterra e oltre, verso Bajardo, Castelvittorio e Pigna.