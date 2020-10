La sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia partecipa all’edizione 2020 della Domenica di Carta

Imperia. L’Archivio di Stato di Imperia partecipa all’edizione 2020 della Domenica di Carta, evento culturale riservato ad archivi e biblioteche, affrontando il tema dell’emergenza sanitaria dalla prospettiva di un territorio “di confine” come quello di Ventimiglia, anche in queste ore al centro dell’attenzione per via delle difficoltà create dal Covid-19.

Stiamo affrontando un periodo in cui non è raro sentirsi sopraffatti dall’incertezza e dalla paura di qualcosa che neppure si riesce a vedere: un virus microscopico che ci impedisce di stare vicini, di vivere in pace la nostra quotidianità e che purtroppo è arrivato persino a portarci via le persone amate. Il virus è un nemico invisibile ed è questo a spaventarci di più, oggi come in passato. Nella storia umana le epidemie sono sempre state un evento ricorrente e, da quando se ne ha testimonianza, sappiamo che si è cercato in ogni modo di capirne l’origine, di arginarne la diffusione e trovare cure che almeno lenissero le sofferenze dei malati.

La Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, al momento chiusa al pubblico proprio a causa della pandemia, apre eccezionalmente per l’intera giornata di domenica 11 ottobre proponendo, per gli studiosi che prenoteranno, dalle 9 alle 13, l’accesso alla sala studio e alla consultazione dei fondi e per tutti i visitatori, sempre su prenotazione ogni ora dalle 13 alle 17, una visita guidata ai depositi e un percorso conoscitivo tra i documenti del Magistrato di Sanità e del Capitanato di Ventimiglia, le carte dei notai e dei funzionari governativi che ci permettono di capire come sono state affrontate in passato emergenze simili a quella che stiamo vivendo, con mezzi e conoscenze indubbiamente più rudimentali: vedremo come le uniche misure applicabili per contenere le epidemie fossero, anche qui, la quarantena, il controllo e la limitazione degli spostamenti, i rimedi curativi c’erano ma, a volte, erano peggio del male!

Oggi la situazione è senza dubbio migliore, perché scienziati di tutto il mondo si stanno prodigando, con le più avanzate tecnologie disponibili, per comprendere il funzionamento del virus e trovare una cura efficace e un vaccino. Più capiremo e meno avremo paura, nel frattempo rispettiamo con fiducia le norme igienico-sanitarie e alla fine, sicuramente, #andràtuttobene!

