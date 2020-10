La Regione: «Strada provinciale 548 in direzione Molini aperta ai mezzi di emergenza»

Triora. La strada provinciale SP548 tra Badalucco e Montalto in direzione Molini di Triora è da oggi aperta ai mezzi di emergenza: entro mercoledì 7 ottobre, sarà riaperta al traffico e provvisoriamente percorribile a senso unico alternato. Lo comunica la Regione Liguria.

«La frana che isola Triora è di competenza provinciale in quanto trattasi della SP548. Dopo il sopralluogo di sabato con il presidente della Provincia Domenico Abbo, i tecnici della provincia e il sindaco di Triora Massimo Di Fazio già questa mattina si è cominciato a lavorare per ripristinare al più presto la viabilità», precisa la Provincia in una nota.

«Si tratta di un lavoro complesso che prevede dapprima la creazione di una scogliera di contenimento. Un ulteriore sopralluogo in giornata servirà a meglio definire l’ intervento di somma urgenza in atto che è il più rilevante che la provincia deve affrontare a seguito degli eventi del 2 ottobre. Si cercherà di fare il prima possibile compatibilmente con le difficoltà oggettive del luogo colpito, ben sapendo delle difficoltà che deve sopportare la comunità di Triora che peraltro ha ben affrontato i disagi e a cui va tutta la solidarietà», afferma il presidente dell’amministrazione provinciale.