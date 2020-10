Bordighera. Quintali di legno e plastica, ma anche bombole, pneumatici e addirittura boiler. Sono i detriti che la mareggiata del 2 ottobre scorso ha portato sulle spiagge di Bordighera, che la locale Protezione Civile ha iniziato a pulire oggi, dopo giorni di volontariato a Ventimiglia: la città più colpita dal maltempo.

Off limits per cittadini e turisti, come disposto dall’ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Ingenito che ha vietato l’accesso al litorale bordigotto per evitare che qualcuno si facesse male camminando tra i detriti, le spiagge tra i Pennoni e il Chica Loca sono state monitorate e ripulite dai volontari.

Nonostante l’intenso lavoro a Ventimiglia, la Protezione Civile di Bordighera si è recata anche per un sopralluogo nella centrale idroelettrica sita sulle sponde del Roja nel comune di Airole. Anche nell’edificio, pesantemente danneggiato dalla piena del fiume, è iniziata la rimozione dei tronchi e del materiale scagliato al suo interno dalla furia del Roja. Centinaia i tronchi e i rami che hanno sfondato le finestre dell’immobile rendendo impossibile accedervi.