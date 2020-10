La passerella Squarciafichi non resiste alla furia del Roja: crolla simbolo di Ventimiglia

Ventimiglia. La passerella Squarciafichi, uno dei simboli più amati e celebri della città di confine, non c’è più, è crollata a causa della furia del fiume Roja, esondato nella notte dopo le copiose piogge di oggi e dopo l’apertura delle dighe francesi di Breil e Casterino.

Il passaggio pedonale che collega il lungo Roja dall’altezza dei giardini pubblici Tommaso Reggio a via Trossarelli non ha dunque retto alla forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Imperia e sul resto della Liguria, una situazione che ha messo letteralmente Ventimiglia in ginocchio, con le acque del Roja che hanno allagato l’intero centro cittadino, trasformando le strade in fiume.

Auto e moto che si trovavano al momento parcheggiate sono state sommerse dall’acqua. Per la conta dei danni bisognerà attendere le luci de giorno. Al momento però una cosa è certa: Ventimiglia ricorderà la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 per molti anni.