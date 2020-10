La furia del temporale su Ventimiglia, ecco le immagini del meteoradar Hydrix

Ventimiglia. A causa delle forti precipitazioni nel bacino idrografico italo-francese del fiume Roja, una disastrosa inondazione ha colpito in queste ore varie località della vallata, scaricando infine la sua furia devastatrice sul ponente ligure.

Grazie alla società Novimet, che gestisce il meteoradar francese Hydrix di Mont Vial, ed alla sua collaborazione al progetto Interreg Alcotra “Concert-Eaux”, sono state rese disponibili alcune immagini fornite dal radar, che mostrano la progressione delle piogge che sono all’origine dell’inondazione.

“Purtroppo, i cambiamenti climatici in corso rendono sempre più frequenti questi devastanti episodi di piogge intense e concentrate – commenta Rolando Pozzani, coordinatore della segreteria tecnica del protocollo transfrontaliero del Roja – e solo una sempre più stretta collaborazione transfrontaliera italo-francese potrà contribuire a limitarne le tragiche conseguenze”.

La parte francese, nel quadro degli obbiettivi da raggiungere mediante un contratto di fiume transfrontaliero previsto dal protocollo, sta lavorando per realizzare un allarme per piena, allo scopo di informare in anticipo le autorità e la cittadinanza di Ventimiglia sull’arrivo di un’ondata di piena del fiume.

“I tragici eventi di queste ore dimostrano come sia indispensabile procedere con determinazione nella realizzazione di questi strumenti di salvaguardia – conclude Pozzani – e realizzare una gestione condivisa a livello italo-francese del bacino idrografico”.