La Croce Bianca di Pornassio aderisce al progetto Garanzia Giovani

Pornassio. La Croce Bianca di Pornassio ha aderito al progetto Garanzia Giovani.

E’ rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni che da 364 giorni non lavorano oppure sono disoccupati con un basso reddito (max 8145 euro all’anno in caso di contratto subordinato, max 4800 euro all’anno in caso di lavoro autonomo), non sono iscritti né frequentano un regolare corso di studi o che non sono iscritti né frequentano alcun corso di formazione.

«Se sei interessato al servizio civile regionale, che consiste in 25 ore alla settimana da svolgere presso la sede di Nava con rimborso mensile di € 439,50, contatta il numero 3472623744 o manda una mail a biancapornassio@gmai.com» – fa sapere la Croce Bianca di Pornassio.