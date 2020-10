La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena all’Ariston “Aria de Festival”

Sanremo. Lunedì 12 ottobre alle 21, per i festeggiamenti di San Romolo, la Compagnia Stabile Città di Sanremo presenta “Aria de Festival”, commedia in tre atti in occasione dei 50 anni della Compagnia e dei 70 anni del Festival.

Ingresso libero, posti limitati (200) con prenotazione obbligatoria. Ritiro biglietti (max. 2 a persona) da venerdì 9 ottobre con orario dalle 17 alle 19 presso la cassa del Teatro Ariston, 0184 506060.

L’ingresso in teatro è sottoposto alla normativa anti Covid con misurazione della temperatura e registrazione previa fornitura di documento di identità. Non sarà consentito l’accesso con temperatura superiore ai 37,5°.