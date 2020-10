Isolabona, consigliere comunale positivo al Covid. Sindaco in isolamento

Isolabona. Il sindaco di Isolabona Augusto Peitavino è in quarantena in attesa del risultato del tampone effettuato oggi dopo che una consigliera comunale è risultata positiva al Covid-19. «Non so come sia accaduto, siamo stati tutti molto attenti», ha dichiarato il primo cittadino, che conoscerà l’esito dell’esame nel tardo pomeriggio di domani.

Sono stati sottoposti a tampone anche gli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.