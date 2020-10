Inizia da Genova il cammino dell’Ospedaletti in Eccellenza, Caverzan: «Sarà un campionato difficile e avvincente»

Ospedaletti. Prende il via domani il cammino dell’Ospedaletti nel campionato di Eccellenza 2020/2021, per gli orange il secondo storico anno nella massima categoria regionale.

I ragazzi di mister Andrea Caverzan esordiranno sul campo del Genova Calcio, una delle formazioni maggiormente competitive del girone A. Fischio d’inizio alle 15.

Il tour de force in Coppa Italia ha restituito buone risposte, come confermano le parole di mister Caverzan: «Per la squadra è stata un’esperienza positiva, i ragazzi più giovani hanno avuto modo di giocare di più, ci è servito per lavorare bene. C’è voglia di iniziare a giocare e abbiamo anche un bel mix di elementi, li vedo bene, sono carichi e sereni, hanno voglia di incominciare il campionato e speriamo di iniziare bene portando via punti da un campo difficile».

«Finalmente si gioca, poi da lunedì avremo un calendario nuovo siccome giustamente il Taggia è stato ammesso in Eccellenza e sono contento di ciò – aggiunge mister Caverzan – penso sia un campionato difficile e avvincente, ci sarà anche più tensione agonistica rispetto agli anni scorsi. Con meno squadre la posta in palio è più alta».

Per il match di domani gli orange recuperano gran parte della rosa, out il centrocampista Federico Allaria e l’attaccante Matteo Galiera.