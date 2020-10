Il commento

Infiltrazioni mafiose in Liguria, Ioculano: «Si conferma indiscutibilmente la presenza nel nostro territorio della ‘Ndrangheta»

«Circostanze che devono indurre tutti ad alzare l'attenzione per evitare che si verifichino non solo comportamenti mafiosi ma anche, come diceva Paolo Borsellino, atteggiamenti»