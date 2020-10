Santo Stefano al Mare. E’ un giovane pakistano di vent’anni l’operaio ferito stamane e poi elisoccorso dal 118. Verso le 10, era seduto nel posto a fianco del guidatore su di una betoniera che stava operando in una campagna di via Luis, poco sopra il ristorante “Torrione”.

Il mezzo da lavoro, impegnato insieme ad altri nello sbancamento una grossa porzione di collina, da destinare a vigneti, sembra si sia appoggiato sul lato a causa di un cedimento del terreno.

Chi era al volante è rimasto illeso, mentre l’altro a bordo lamentava dolori a schiena a collo. Per questo motivo soprattutto, anche se all’arrivo dei soccorritori era già fuori dall’abitacolo cosciente, si è deciso di immobilizzarlo su tavola spinale, per poi trasportarlo in ambulanza alla piazzola attrezzata di Capo Verde a Sanremo.

Lì ad attenderlo c’era “Grifo”, pronto per il trasferimento in volo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dell’Ispettorato del Lavoro.

FOTO E VIDEO DI CHRISTIAN FLAMMIA