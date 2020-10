Sanremo. È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane che era alla guida della macchina precipitata giù dal burrone in via delle Fonti a Bussana Vecchia. Salva per miracolo, invece, la ragazza che si trovava a bordo del mezzo.

È stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che nella notte, con l’ausilio di corde, si sono calati alla ricerca dei due giovani coinvolti nel tragico evento.

Entrambi i ragazzi, secondo le prime informazioni, stavano rientrando a casa verso le 2 del mattino. Alle prime luci dell’alba le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il punto dove l’auto è uscita di strada era sprovvisto di guard rail.

Sul posto è sopraggiunto il medico legale. Presenti 118, sanitari della Croce Verde e gli agenti della polizia stradale di Imperia.

