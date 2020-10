In provincia di Imperia le prossime pensioni verranno accreditate tra il 27 ottobre ed il 2 novembre

Imperia. Poste Italiane comunica che in provincia di Imperia le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 36 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

I cognomi dalla A alla B martedì 27 ottobre

dalla C alla D mercoledì 28 ottobre

dalla E alla K giovedì 29 ottobre

dalla L alla O venerdì 30 ottobre

dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre

dalla S alla Z lunedì 2 novembre.

Poste Italiane comunica inoltre che in 10 uffici postali imperiesi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp:

IMPERIA CENTRO

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 155

ARMA DI TAGGIA

VIA ALFREDO BLENGINO 43

BORDIGHERA

VIA GENERALE BIAMONTI 11

DIANO MARINA

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 38

IMPERIA 2

VIA GIUSEPPE DE SONNAZ 14

VALLECROSIA

VIA ROMA 16

SANREMO

VIA ROMA 158

SANREMO 1

VIA PIETRO AGOSTI 241

VENTIMIGLIA CITTA’

CORSO REPUBBLICA 6/A

IMPERIA 3

VIA DEI PESCATORI 3