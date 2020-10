In arrivo a Imperia un Piano anti-buche straordinario: dal Prino al ponte Impero

Imperia. «Una volta terminati gli interventi a Barcheto che dureranno ancora tutta questa settimana, a fine mese parte l’appalto per gli asfalti da 600mila euro, che interessa praticamente tutta la città, dal campo di atletica del Prino fino al ponte Impero. Interverremo su tutte le parti rovinate. Poi toccherà a via Bonfante via Garessio via don Minzoni ad Oneglia. A Porto Maurizio in via Saffi, via Rambaldo, via Anna Frank e strada Pinea nelle frazioni». L’assessore ai Lavori pubblici della giunta Scajola Ester D’Agostino annuncia il Piano autunnale degli asfalti, per un ammontare di 600mila euro.

«Cominceremo nel tratto tra il Prino e il ponte Impero, quindi via D’ Annunzio, corso Garibaldi e viale Matteotti, ma essendo tratti lunghi, evitiamo di intervenire sulle porzioni di strada che si presentano in buone condizioni. Si potrebbe dire nei tratti necessari anche se, ad esempio, Via D’ Annunzio alla fine sarà riasfaltata integralmente», precisa la D’Agostino.

Sono previsti cambiamenti nella viabilità? «Abbiamo fatto un primo sopralluogo con i vigili -conclude Ester D’Agostino – si potrebbe attivare il senso unico alternato durante le lavorazioni, e forse qualche intervento lo faremo in tarda serata».