Imperia vs Pont Donnaz, i convocati da Mister Lupo

Imperia. ASD Imperia è pronta per la trasferta in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz. La direzione dell’incontro è affidata al signor Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo, con fischio d’inizio fissato per le 14:30 di domenica 25 ottobre 2020.

E’ la prima volta che le squadre si affrontano nelle loro rispettive storie. I padroni di casa – il cui nome completo è Pont Donnaz Hone Arnad Evancon – occupano il terzo posto momentaneo della classifica con 10 punti ed, in attacco, annoverano Masini (4 gol) e Lauria (3 gol) rispettivamente capocannoniere e vice del campionato.

I convocati nerazzurri per Pont Donnaz – Imperia, partita valida per la VI giornata di Serie D:

PORTIERI: Trucco, Dani

DIFENSORI: De Bode, Virga, Scannapieco, Fazio, Malandrino, Gandolfo

CENTROCAMPISTI: Giglio cap., Sancinito, Terzoni, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Travella, Kacellari

ATTACCANTI: Capra, Donaggio, El Khayari, Sassari