Imperia. Un giovane straniero d’anni ha dato in escandescenze nel pomeriggio di oggi in piazzetta Bianchi a Oneglia, all’imbocco dei portici di via Bonfante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Imperia, l’automedica del 118 e un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo che lo hanno riportato alla calma. L’uomo se l’è presa in particolare con i mastelli della differenziata prendendoli a calci e gettandoli in aria.

Dopo essere stato contenuto lo straniero è stato portato all’ospedale del capoluogo per accertamenti