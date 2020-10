Imperia, studenti del Vieusseux puliscono la Spiaggia d’Oro di Porto Maurizio

Imperia. In occasione del Friday For Future un gruppo di ragazzi del Liceo Vieusseux ha pensato di dimostrare in un modo diverso il proprio impegno, anche in tempo di Covid, manifestando a modo loro con la pulizia della Spiaggia d’Oro di Porto Maurizio.

«In tempo di covid vengono a mancare molte cose» dice l’organizzatore, «ma l’impegno ambientale non può mai cessare del tutto, bisogna continuare ad agire per il nostro ambiente, ovviamente in sicurezza».

Infatti i ragazzi puliscono la spiaggia, deturpata dalla mareggiata dello scorso venerdì, facendo attenzione a mascherina e distanziamento.

«Sono sempre andato ai cortei e sono pienamente favorevole, ma in questa situazione dobbiamo evitare quanto più possibile gli assembramenti, dando un segnale concreto senza mettere a rischio la salute» dice un altro ragazzo.