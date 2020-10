Imperia. Grave incidente stradale stamattina in via Garessio ad Oneglia, all’altezza dello stabilimento Carli. Due giovani, un ragazzo e una ragazza a bordo di una moto, sono caduti a terra dopo essersi scontrati con un furgone in manovra.

In corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica del sinistro. Pare che la moto viaggiasse a velocità sostenuta e che il conducente non si sia avveduto del veicolo in manovra. Per il forte urto i due giovani sono stati sbalzati dalla sella mezzo riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuta l‘Automedica del 118 e due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.