Imperia. Sabato 10 ottobre alle 17.30, presso l‘aula magna del Polo Universitario, si terranno la premiazioni della 7^ edizione del Concorso Internazionale di Poesia Parasio – Città di Imperia.

La manifestazione, con il sostegno della Regione Liguria, ha il patrocinio della Provincia di Imperia, del Comune di Imperia, del Consolato Generale e Centro di Promozione della Repubblica Argentina (Ministero delle Relazioni Estere e Cultura) e del Consolato Generale del Perù (Ministero della Cultura).

L’edizione 2020 ha visto la presenza di 160 poeti partecipanti, provenienti da tutte le regioni d’Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Calabria, Lazio, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana, Puglia, Campania, Abruzzo, Sardegna e Basilicata) e dall’estero (Marocco, Francia, Isole Baleari – Spagna, Ungheria). Sono state presentate perciò 160 opere. Ogni partecipante ha presentato due poesie a tema libero, inedite, mai premiate con primo, secondo o terzo posto in alcun concorso nazionale e internazionale.

La giuria è composta da Giuseppe Conte (poeta), presidente onorario, e dai giudici Giangiacomo Amoretti, Gabriele Borgna, Barbara Garassino, Elio Grasso e Massimo Morasso. Il segretario è Francesco Lotito.

Ecco la classifica dei premiati:

1° classificato: Alfredo Rienzi (Torino)

2° classificato: Gabriella Montanari (Torino)

3° classificato: Annalisa Rodeghiero (Padova – Veneto)

Menzione d’onore ex-aequo in qualità di finalisti a:

MICHELE BORDONI (Fermo – Marche)

FRANCO CANAVESIO (Torino)

NICOLA GRATO (mancano i dati)

MONICA GUERRA (mancano i dati)

DEMETRIO MARRA (Reggio Calabria)

CARLO TOSETTI (Lecco)

PATRICK WILLIAMSON le Mesnil le Roi (Francia)

Premio speciale del presidente di giuria: ALESSANDRO ANIL (Roma)

Lode del presidente di giuria: MICHELE BORDONI (Fermo – Marche), ORSO TOSCO (Ospedaletti).

Quest’anno la volontà dell’Ente organizzatore di elevare il prestigio del concorso e valorizzare i poeti vincitori e non, si è concretizzata nell’incremento dei premi in denaro, nell’estensione dell’invito alla cena di gala anche ai segnalati e nell’intento di stampare una raccolta di poesie che andranno a comporre l’antologia poetica del concorso.

Le poesie di 46 poeti scelti a insindacabile giudizio della giuria sono state raccolte per la prima volta in un’antologia poetica, pubblicata a mezzo stampa e distribuita gratuitamente a domicilio ai poeti pubblicati. C’è tato un aumento dei premi in denaro:

– Al primo classificato euro 450,00 e artistico diploma di partecipazione

– Al secondo classificato euro 250,00 e artistico diploma di partecipazione

– Al terzo classificato euro 200,00 e artistico diploma di partecipazione.