Imperia, Potere al Popolo lancia la campagna di adesione nazionale

Imperia. Potere al Popolo-provincia di Imperia lancia anche sul nostro territorio la campagna di adesione nazionale.

«Ci vediamo alla Casa del Popolo in via del Collegio 3 a Imperia-Oneglia sabato 17 ottobre a partire dalle 15 fino alle 20 per aderire a Potere al Popolo, per continuare insieme a portare avanti battaglie sul lavoro, sulla sanità, sull’ambiente che ci circonda, per costruire insieme un controllo popolare sui territori, per l’antifascismo e l’antirazzismo» – dice Potere al Popolo.