Imperia. La città piange la scomparsa di Miro Genovese, morto all’età di anni 97 anni. Portorino del Parasio era nato proprio nella casa attigua a quella dell’eroe della Resistenza Felice Cascione.

«Genovese ha testimoniato per tutta la sua vita Felice Cascione i suoi valori e quelli della Resistenza». Lo ricorda così Giacomo Raineri presidente storico del Circolo Parasio di cui Miro Genovese era stato socio e segretario». «E’ grazie a lui – conclude Raineri – che è stata posta la targa sulla sua casa natale di Cascione al Parasio ed è sempre grazie a lui che nel 1999 abbiamo portato in città il Nobel Renato Dulbecco per il consegnargli il Premio Parasio».

Lascia la moglie Paola e il figlio Renato.