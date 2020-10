Imperia: Mulè (FI), cordoglio per operai morti durante rimozione detriti

Bajardo. «Profondo cordoglio per i due operai che hanno perso la vita durante le operazioni di rimozione dei detriti sulla strada provinciale a Baiardo, in provincia di Imperia. Mi stringo al dolore dei familiari a cui vanno le più sentite condoglianze».

Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.