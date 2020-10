Imperia, maltempo la lettera aperta di Gabriella Manfredi (Polis) al presidente Mattarella diventa virale

Imperia. L’esponente di Polis, l’associazione politica che fa capo al sindaco di Imperia Claudio Scajola, Gabriella Manfredi, figlia dell’indimenticato parlamentare democristiano Manfredo Manfredi ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a venire a visitare le zone alluvionate della Liguria.

In poche ore il suo scritto scritto su Facebook è diventato virale. La Manfredi “rimprovera” a Mattarella di essersi dimenticato di citare la Liguria suo discorso relativo al maltempo dell’altra sera.

Di seguita il testo della lettera aperta

Illustrissimo Signor Presidente Mattarella

ieri sera nell’esprimere la Sua vicinanza alle Regioni Italiane colpite dal maltempo ha dimenticato la Liguria. Ora noi Liguri siamo abbastanza “abituati” ad essere come dire, gli ultimi della lista. Ciò non toglie che per chi, come me, nutre verso di Lei sentimenti di stima e rispetto, la Sua dimenticanza sia stata dolorosa.

Vedere di nuovo la mia amata terra ferita e sconvolta dall’acqua fa male, tanto male. Ora so bene che Lei si affida ai Suoi collaboratori per scrivere i discorsi. Ebbene questa volta qualcuno si è dimenticato

di dirle che in Liguria siamo messi davvero male. Vero è che siamo gente tenace e che ci rialzeremo anche questa volta, vero è che i politici locali si sono già recati a vedere con i loro occhi i danni causati dal maltempo. Ma vero è che ci piacerebbe molto che anche Lei in qualità di Primo rappresentante di questo Paese si ricordasse di noi. Sono certa che Ella abbia poca responsabilità in questa “dimenticanza” ma La prego, dica ai Suoi collaboratori che esiste una lingua di terra meravigliosa, stretta tra i monti e il mare, che oggi sta di nuovo soffrendo a causa del maltempo.

Siamo grati di non aver avuto ne morti ne dispersi, siamo già al lavoro per riaprire strade e raggiungere frazioni isolate, per pulire e aiutare chi ha avuto danni. Lo facciamo in silenzio. Con la tenace dignità che abbiamo ereditato dai nostri avi. Viva la Liguria! La Liguria è viva!