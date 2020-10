Imperia, la Madonna di Fatima Pellegrina arriva alla basilica di San Giovanni Battista di Oneglia

Imperia. Dal 14 al 18 ottobre, la parrocchia della basilica di San Giovanni Battista di Oneglia ospiterà la Madonna di Fatima Pellegrina. L’arrivo della statua è previsto alle 17 di mercoledì in piazza San Giovanni. Quel giorno, dopo il saluto del parroco, monsignor Ennio Bezzone, e della comunità, è prevista una breve presentazione della missione eucaristica da parte dell’associazione dell’apostolato eucaristico mariano. Alle 17,30 verrà recitato il santo rosario, alle 18 la celebrazione della santa messa.

«E’ il secondo anno che la statua giunge a Imperia – spiega il parroco -. E’ un modo per propagandare la devozione mariana ed eucaristica, la gente potrà venire a pregare davanti all statua, rispettando le norme in materia igienico sanitaria e sul distanziamento sociale».

Gli appuntamenti religiosi continueranno nei giorni successivi, fino a domenica 18 ottobre.