Imperia, la conclusione dei concerti per le vittime del covid

Imperia. La scorsa settimana si è conclusa la rassegna dei concerti della giovane orchestra “Note Libere” dedicata alle vittime del Covid e alle loro famiglie. L’evento, ideato da Massimo Sasso, ha visto la collaborazione e il supporto del comitato San Giovanni, da sempre attento alle realtà sociali di Imperia ma anche di tutto il territorio.

Questo il messaggio congiunto degli organizzatori e del presidente di Ineja, Marco Podestà, per ringraziare sia chi ha partecipato sia chi ha sostenuto l’evento: «Alla fine di questo trittico di concerti per ricordare le vittime del Covid, possiamo dire che l’obiettivo sia stato raggiunto: abbiamo sentito di essere un pochino più vicini al dolore delle famiglie e di poter condividere quel sentimento che non hanno potuto elaborare fino in fondo. Musica con messaggi di purezza, di bellezza, di giovinezza e spensieratezza, ma anche di rigore e di disciplina che i nostri ragazzi con tanta bravura ci hanno trasmesso»